نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدعاء.. دنيا سمير غانم تدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم في دعم أهالي قطاع غزة، بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحقوقهم.

دعمت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" الشعب الفلسطيني، حيث نشرت مجموعة صور لأحداث قطاع غزة، وعلقت عليها بدعاء، قائلة: "يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت القوي الحق، العدل، الرحمن، الرحيم، ارحمهم برحمتك يا رب واحرسهم بعينك التي لا تنام، والطف بهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل".

دنيا سمير غانم تتمنى امتلاك مدينة

وكانت قد قامت الفنانة دنيا سمير غانم بإعادة نشر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “إكس”، كانت قد نشرتها في 14 مارس 2022، تمنت فيها امتلاك مدينة، لاستضافة كل أطفال العالم ليعيشوا سعداء.

وكتبت دنيا في التغريدة، قائلة: "بتمنى يكون عندى مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين اللهم احفظهم جميعًا"، وأعادت مرة أخرى عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما زالت وستظل أمنيتي إلى الأبد".

هكذا دعمت دنيا سمير غانم القضية الفلسطينية

ودائمًا تحرص الفنانة دنيا سمير غانم في دعم القضية الفلسطينية وشعب أهالي غزة، حيث نشر في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون علي أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع… اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين..".





من خلال منظمة اليونسيف.. دنيا سمير غانم تدعم أهالي غزة

وقام الحساب الرسمي لمنظمة اليونسيف بنشر مقطع فيديو من سفيرة النوايا الحسنة دنيا سمير غانم وهي توجه رسالة إستغاثة لمساعدة ضحايا غزة بعد تفاقم أزمة القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، قائلة: "أكتر من مليون طفل فى غزة عايشين فى رعب، وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم لكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا فى توفير المساعدات الإنسانية ليهم.. أتبرعوا لأطفال غزة من خلال اليونسيف".