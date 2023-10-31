نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة سامر أبو طالب يسترجع ذكرى وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا الملحن سامر أبو طالب، ذكرى وفاة والدته، حيث شارك "سامر" جمهوره بصورة له برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: "عدى سنين على فراقك يا أمي، ٤ سنين وجع وقلة حيلة وتعب نفسي صدمة، سنين منسكتيش منهم لحظة، كان نفسي تكوني معايا في كل حاجه بتحصل في حياتي".

سامر أبو طالب يبكي لهذا السبب



وأضاف: "كان نفسي تشوفي حفيدك مالك وتفرحي به زي ما كنتي بتتمنى يا حبيبتي، اكيد انتي حاسه بيا وبالوجع اللي سايباه في قلبي من فراقك بس مافيش في يدى حاجة اعملها".



وتابع: "غير اني ادعيلك يا ماما ده قضاء ربنا وقدره وانا راضي والله والحمد لله ".



وقال:"ربنا يغفر لك ويرحمك ويجعلك من أهل الجنة الفردوس بإذن الله إلى أن نلتقي يا حبيبة عمرى ".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفنى، وكانت من أبرز التعليقات تعيش وتفتكر يا حبيبي، الله يرحمها ويغفر لها يارب ويصبر قلبك يا حبيبي، وغيرها من التعليقات.



من هو سامر ابو طالب؟

سامر ابو طالب زوج رنا سماحة هو مطرب وملحن ، درس وتعلم في الكونسر فتوار، وانتقل منه إلى المعهد العالي للموسيقى العربية،

سامر ابو طالب يتخطى حدود العالمية

وسافر إلى مهرجانات عالمية في روسيا ورومانيا والصين، وهو من أول ألبوماته منى لله عام 2009 ميلادي، كما وشارك في برنامج المسابقات الغنائية The Voice بموسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها إحساس جديد ومستغربين،

كما ولحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية سهرنا يا ليل، وللفنان الإماراتي حسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وغيرهم من نجوم الوطن العربي.

آخر أعمال سامر ابو طالب

والجدير بالذكر آخر أعمال الملحن سامر ابو طالب أغنية اللي ما بتسموا للفنانة شذى، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفنى، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.