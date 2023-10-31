نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم محمد ثروت وإيمان العاصي.. نجوم الفن يدعمون المنتجات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر، على دعم المنتجات المصرية محلية الصنع، وذلك بعد إطلاق مبادرة لمقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، الذي يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، حيث قام نجوم الفن بدعم وترويج منتجات الصناعة المصرية،من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





محمد ثروت

دعم الفنان محمد ثروت الصناعة المصرية، حيث شارك صورة مكتوب فيها "صناعه مصريه ‎%‎100 "، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد ثروت على الصورة قائلًا: "المقاطعه مش معناها انك تلاقي بديل بنفس الجوده.. المقاطعه انك تستغنى عن اللي بتحبه علشان تنتصر لمبادئك”.

وتابع محمد ثروت قائلًا: “يلا ندعم المنتج المحلي ونخلي كل استهلاكنا من منتجات مصريه‎%‎100”.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، منشور تعلن فيه عن قيامها بالترويج للمنتجات المصرية، وذلك بعد إطلاق مبادرة مقاطعة المنتجات التي تدعمالكيان الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتبت إيمان العاصي قائلة: نظرا لفاعلية المقاطعة واهميتها في دعم القضية سأقوم بالترويج للمنتجات البديلة ذات الصناعة المحلية ١٠٠٪؜ مجانا على صفحتي.. ادعم منتج بلدك.. قاطع.



هدير عبدالناصر



وشاركت الفنانة هدير عبدالناصر منشور تؤكد فيها دعمها للمنتج المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت هدير قائلة: منتجاتنا المصرية مفيش أحلى منها.

تامر حسين

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على دعم المنتجات محلية الصنع، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق تامر حسين قائلا: أنا مع دعم الصناعة المصرية بمُختلف مُنتجاتها وتشجيعها وحقيقى عندنا حاجات مصرية أفضل بكتير سواء فكوالتى أو الذوق وأفكار شباب مصرى حاجات تشرف حاتفرق كتير لو دعمت صناعة بلدك وأى حد يعرف أى برند مصرى ف أى حاجه ممكن نحتاجها ينزل لينك ويعرف الناس عليه.



رامز أمير

دعم الفنان رامز أمير المنتجات التي صنعت في مصر وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كتب رامز قائلا: أدعم المنتج المصري ولا عزاء لقتلة الأطفال اللي نهايتهم قربت وهيبقوا في مزبلة التاريخ.

محمود الليثي

حرص الفنان محمود الليثي على دعم عدد من المنتجات المصرية، مقابل الاستغناء عن العديد من المنتجات الداعمة لإسرائيل وسط دعوات العديد بالمقاطعة.

ونشر "الليثي"، صور لعدد من المنتجات المصرية، وعلق: "أدعم المنتجات المصرية".