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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "مينفعش نستسلم العالم بيتغير".. فيدرا تدعم غزة بهذه الكلمات

علقت الفنانة فيدرا، على الأحداث الجارية في غزة، وطالبت باستمرار تقديم الدعم ومساندة أهلها، مُشددة على الإكثار من نشر الفيديوهات التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلين.

عاجل| "مينفعش نستسلم العالم بيتغير".. فيدرا تدعم غزة بهذه الكلمات

عاجل| "مينفعش نستسلم العالم بيتغير".. فيدرا تدعم غزة بهذه الكلمات

وقالت الفنانة فيدرا، في فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "الوضع في غزة كارثي، إحنا تعبنا من كم العذاب اللي بنشوفه، والقهر وقلة العدل والظلم، والقتل والذبح".

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وأضافت: "لازم نفضل نتكلم ونوعي الناس، العالم بيتغير وعشان يتغير بياخد وقت، إحنا بنعمل اللي علينا ولازم نوصل صوت الفلسطينيين، الله أعلم أخرتها إيه.

فيدرا توجه رسالة عاجلة للمواطنين

وتابعت فيدرا: "إحنا بنعمل اللي علينا، بنلم هدوم عشان الشتا ولازم تكون جاهزة لأهله غزة، وإن شاء الله هتدخل لأهالي غزة، إحنا بنعمل اللي علينا، بنتبرع وبنعمل لايك وشير لكل الصفحات اللي بتدعم غزة، دا دور كل اللي بره غزة، ومتزهقوش لأن في أطفال وأجنة بيموتوا في بطن أمهاتهم، مينفعش نزهق".

وأختتمت فيدرا: "آه ناخد هدنة ونفصل، لكن مينفعش نستستلم، الكلمة تأثيرها قوي في العالم ولازم هتاخد وقتها، ربنا معانا وربنا كبير، لازم نعمل اللي علينا، في ناس بتحارب وبتجاهد بنسفها، لكن إحنا بنحارب باللي بنقدر عليه".

آخر أعمال الفنانة فيدرا

عاجل| "مينفعش نستسلم العالم بيتغير".. فيدرا تدعم غزة بهذه الكلمات

كانت آخر أعمال الفنانة فيدرا، هو فيلم العميل صفر، الذي حقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كلًا من: (أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، منذر رياحنة).

وتدور أحداث فيلم العميل صفر، في إطار كوميدي اجتماعي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وتتطور الأحداث بعد ذلك، وكان الفيلم من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.