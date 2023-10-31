انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل في الحلقة 88 من مسلسل "كريستال".. "لن تتوقعوا ما اثبته تحليل الـ DNA بشأن عليا"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب الحلقة الأخيرة من مسلسل كريستال الذي يحظى بمتابعة الملايين في الوطن العربي تستمر أحداث المسلسل وهو النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي في التصاعد.

يحاول الدكتور جواد في مسلسل كريستال الحلقة 88 بكل الطرق أن تعود العلاقة بينه وبين فاي كما كانت، فيستعين بها لاختيار هدية لشقيقتها رفيف بمناسبة عيد ميلادها.

يصبح التناغم بين نديم وعليا علنياً، بعد رقصة رومانسية بينهما أثارت دهشة الجميع، ومن الواضح أن المشاعر بينهما بدأت تظهر.

بمناسبة عيد ميلادها، قرر تامر أن يهدي رفيف هدية كانت تحلم بها طوال حياتها وهي أن تستكمل دراستها بفرنسا، وبالفعل حقق لها حلمها وسوف ترافقهم والدته بيان.

تقوم تمارا بمواجهة فاي وتطلب منها الابتعاد عن باسل، وطلبت منها أن لا تستمر في كذبتها على باسل لأن هذا ليس في صالحه الصحي والنفسي، خصوصاً بعدما شاهدتها في حضن جواد.

"أوقات بفكر أن لو فاي بتعرف الحقيقة ويمكن تخلص حربها معك وبتسامحوا بعض ونخلص" هذا ما قاله باسل لـ عليا لكن شقيقته مازالت تفضل الاحتفاظ بسرها وعدم البوح به لـ فاي.

وعن طريق الصدفة.. سمعت فاي حديث باسل وعليا عن تحليل الـ DNA الذي يثبت أن عليا كرم ليست ابنة جمال كرم، وفي لحظة خوف منها طلبت عليا من باسل أن تأخذ التحليل بعيداً عن غرفة فاي لكي لا تعرف الحقيقة وتنشرها للصحافة وتتسبب في فضيحة جديدة لـ عليا، لكن من سوء حظها أن فاي سمعت كل شيء.

تدور أحداث المسلسل حول "فاي" ستيفاني عطالله، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى "عليا كرم" باميلا الكيك، وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى "جواد فياض" محمود نصر، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.

ويشارك في بطولة مسلسل كريستال محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطالله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي، وغيرهم.

ويعرض كريستال المكون من 90 حلقة الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة MBC1، كما تتوفر حلقات المسلسل على منصة شاهد Shahid بعد عرضها على الشاشة.