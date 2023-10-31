محمد أنور عن مسرحية "زواج اصطناعي": "اختيار المسرحية لإفتتاح موسم الرياض مسؤولية كبيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد أنور، في تصريحات تلفزيونية عن سعادته بمشاركته في موسم الرياض لهذا العام بمسرحية "زواج اصطناعي" مع الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد.

وتحدث عن موسم الرياض قائلًا: "أنا يعتبر من أول الناس اللي عرضت في موسم الرياض من بدايته من الموسم الأول والثاني والثالث، في كل المواسم في كل مرة طفرة وكل مرة موضوع مبهر".

وتابع قائلًا: "فكرة كمان أن المسرحية تكون هي البداية والإفتتاح ده عب كبير أو ي وشرف وإن شاء الله نبقي قده لأن دي فتحة الموسم وإن شاء الله ربنا يكرم في كل المسرحيات اللي بعدها".

مشاركة محمد أنور بدلًا من محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تم اختيار الفنان محمد أنور بدلًا عن الفنان محمد سلام، وذلك بعد إعلان الفنان محمد سلام اعتذاره عن عرض المسرحية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أهالي غزة.

ما هي تفاصيل اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي ؟

يذكر أن دعم محمد سلام القضية الفلسطينية، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية قائلًا: "المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعًا".

وتابع:" سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدًا إن أشارك في موسم الرياض".

وأضاف:" المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدوا إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر اعملها.. ودلوقتي لو ربنا توفنا ونتسأل كلنا إنت ساعات أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعًا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعًا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مازال قائم".

ما هي تفاصيل مسرحية زواج اصطناعي ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه سوف يقدم الفنان محمد أنور دور الفنان محمد سلام وذلك بعد إعلانه انسحابه من المسرحية.

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.