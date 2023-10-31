سلمان خان يسحر قلوب الجماهير وهذه رسالته لـ تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الممثل الهندى العالم سلمان خان في خطف قلوب الجماهير، وشارك جمهوره بصورة له برفقة مستشار الثقافة السعودي تركي ال الشيخ من خلال حضوره فعاليات الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:" قضى أخي تركي آل الشيخ وقتا رائعا في الرياض المملكة العربية السعودية ".



وأضاف:" كانت هذه أول تجربة حية لي في مبارة الملاكمة".





أخر أعمال سلمان خان



والجدير بالذكر آخر أعمال سلمان خان فيلم tigar يعد الفيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام Tiger حيث عرض الجزء الأول في عام 2012 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وعرض الجزء الثاني في عام 2017، وترددت بعض الأقاويل أن شاروخان سيظهر كضيف شرف بالفيلم



وظهر سلمان خان كضيف شرف بفيلم “ Pathaan ” بطولة النجم الهندي شاروخان والذي عرض في بداية العام الجاري، حيث كان ظهور سلمان خان أثار ضجة كبيرة وقت عرض الفيلم،وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.