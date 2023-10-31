قبل عرضه اليوم عبر منصة "شاهد".. كل ما تريد معرفته عن فيلم "يوم 13"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد عرض فيلم "يوم 13" الذي كان سبق وروجت لعرضه قريبًا، ويأتي ذلك بعد تصدر الفيلم شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.

ايرادات فيلم يوم 13

ونشرت منصة شاهد الرقمية بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "أحمد داوود ودينا الشربيني ومجموعة من النجوم في فيلم يوم 13، جاهزين؟ يوم 31 أكتوبر على شاهد".

من فيلم يوم 13

ما هي تفاصيل فيلم "يوم 13" ؟

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

بوستر فيلم يوم 13

ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وأحداثه تدور حول "عز الدين"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج لقصر عائلته بهدف بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بوستر فيلم يوم 13

ما مصير الجزء الثاني من الكونتينر ؟

ومن جانب آخر انتهى النجم أحمد داود من التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “on”، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الموسم الثاني من البرنامج خلال الفترة المقبلة لعرضه على شبكة قنوات ON، حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.