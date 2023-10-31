تامر حسين يدعم المنتج المصري: "هتفرق كتير لو دعمت صناعة بلدك"

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على دعم المنتجات المصرية محلية الصنع، وذلك بعد إطلاق عدد من النجوم حملة لمقاطعة المنتجات العالمية التي تدعم الكيان الصهيوني، الذي يرتكب يوميا أبشع الجرائم من قتل وقصف على الأراضي الفلسطينية.



منشور تامر حسين

وشارك الفنان تامر حسين منشور يدعم من خلال منتجات الصناعة المصرية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسين قائلًا: أنا مع دعم الصناعة المصرية بمُختلف مُنتجاتها وتشجيعها وحقيقى عندنا حاجات مصرية أفضل بكتير سواء فكوالتى أو الذوق وأفكار شباب مصرى حاجات تشرف.

وتابع تامر حسين: حاتفرق كتير لو دعمت صناعة بلدك وأى حد يعرف أى برند مصرى ف أى حاجه ممكن نحتاجها ينزل لينك ويعرف الناس عليه.

تتر مسلسل صوت وصورة

وشارك الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" تتر مسلسل صوت وصورة الذي قام بكتابة كلماته وهو بعنوان "لسه نفسنا طويل".

وعلق عليه قائلًا: "لسه نفسنا طويل، كنت عاملها تتر مسلسل صوت وصورة والصدفة البحتة أن كل كلامها لايق على اللي بيحصل اليومين دول".

وتابع قائلًا: "الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه.. والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا".

كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري إنتاج شركة أروما.



كلمات تتر مسلسل صوت وصورة

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا