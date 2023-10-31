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محمد أنور عن رواد موسم الرياض: "جمهور السعودية ذواق جدًا"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور عن رواد موسم الرياض: "جمهور السعودية ذواق جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد أنور، عن كواليس مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض وعن رأيه في الجمهور السعودي.

 

 وقال في تصريحات صحفية: "الحمد لله هو لما بنيجي نعرض مسرحيات هنا أو حتي نفتتح أفلام سينما هو جمهور ذواق جدًا، حتي الضحك لما بيضحكوا لما بتكون المسرحية كوميدية تحس بطاقة كدة هو طول المسرحية بيضحك حتي لو الستارة مقفولة هو جاي مبسوط وعايز يتبسط".

 

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محمد أنور 

مشاركة محمد أنور بدلًا من محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي 

 

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تم اختيار الفنان محمد أنور بدلًا عن الفنان محمد سلام، وذلك بعد إعلان الفنان محمد سلام اعتذاره عن عرض المسرحية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أهالي غزة.

 

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ما هي تفاصيل مسرحية زواج اصطناعي ؟

 

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

ومسرحية زواج اصطناعي هي من بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد والفنان محمد أنور.

 

ما هي آخر أعمال الفنان محمد أنور ؟

 

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور السينمائية فيلم "البطة الصفرا"، والذي تم عرضه في شهر أغسطس الماضي، والذي ظهر خلاله كضيف شرف، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل،محمود حافظ، فرح الزاهد، حسن أبو الروس، عمرو رمزي، والفيلم من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

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كما شارك الفنان محمد أنور، مؤخرًا في فيلم "البعبع" من بطولة النجم أمير كرارة والذي يتم عرضه في السينما حاليًا، وقد استطاع الفيلم ان يحتفظ بمكانه في دور العرض منذ وقت عرضه في موسم افلام عيد الأضحى المبارك.

 

من هم أبطال فيلم البعبع؟

 

فيلم "البعبع" من بطولةأمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، وتأليف إيهاب بليبل،وإخراج حسين المنباوي.

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وعرض للفنان محمد أنور، مؤخرًا بالسينمات فيلم "مستر اكس" وقد حقق نجاحًا ملفتًا منذ وقت عرضه في السينما في موسم أفلام عيد الأضحى لهذا العام، وهو بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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