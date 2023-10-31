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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أحمد العوضي يوجه رسالة ساخرة للاحتلال الإسرائيلي

علق الفنان أحمد العوضي، على الأحداث الجارية في غزة، حيث وجه رسالة ساخرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وذكرهم بما حدث في عام 73.

عاجل - أحمد العوضي يوجه رسالة ساخرة للاحتلال الإسرائيلي (الدق جاي)

عاجل - أحمد العوضي يوجه رسالة ساخرة للاحتلال الإسرائيلي (الدق جاي)

قال الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سنة ٦٧ قعدوا يفركوا كده بردو ودب طاخ هنا وهنا وفتحوا صدرهم بالاونطه.. واتدقوا في ٧٣ بخرطومين ميه”.

وأضاف: "كملو فرك والدق جاي".

أحمد العوضي يعلق على حملة مقاطعة المنتجات

طالب أحمد العوضي، من جمهوره بمواصلة حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم شراء أي من هذه المنتجات.

وكتب العوضي عبر صفحته على فيس بوك: "حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتى وإن توقف العدوان... إحنا أكبر قوة شرائية في العالم لازم نتعود أن إحنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجة حتى وإن كان أقل جودة".

واختتم العوضي: "إخواتي أوعى تستهون بالمقاطعة ركعوهم وميكسبش منك جنيه، حملات المقاطعة مستمرة وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتى وإن توقف العدوان".

أحمد العوضي يشارك مع الهلال الأحمر

عاجل - أحمد العوضي يوجه رسالة ساخرة للاحتلال الإسرائيلي (الدق جاي)

شارك أحمد العوضي، في حملات التطوع مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المشاركة في إعداد المساعدات لأهالي غزة.

آخر أعمال أحمد العوضي

كان آخر أعمال أحمد العوضى، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك في بطولة مسلسل ضرب نار، كلًا من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.