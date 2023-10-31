نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تشابه حكاية "ألفريدو" مع قصة فيلم "زهايمر" للزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إيمان السيد، عن سعادتها الشديدة بكل ما صاحب مسلسل "55 مشكلة حب" قصة "ألفريدو "من رد فعل، وقدرته على نقل متاعب مريض الزهايمر بكل حرفية وكيفية التعامل معه.



وأبدت في تصريحات صحفية عن اعتزازها بتشبيه النقاد لها بأنها فاكهة المسلسل التي تضع بصمتها في كل عمل بخفة دمها وروحها المرحة، وتأكيدهم بأن لديها طاقة تمثيلية لم تستغل بعد.



وعن الاتهامات التي طالت “ألفريدو” بأنها تشبه فيلم “زهايمر” لعادل إمام قالت إيمان السيد: “التشابه الوحيد هو الموضوع نفسه ولكن طريقة التناول مختلفة تماما”.

وقالت إن "ألفريدو" كانت جديدة من نوعها ولم تقدم أي فنانة شخصية مريضة بالزهايمر، ولكن سبق وناقش عدد من النجوم الرجال نفس المرض في أعمالهم، على رأسهم الزعيم عادل إمام في فيلم زهايمر ولكنه لم يكن مصابًا وقتها بالمرض، والمسلسل لا علاقة له بالفيلم.

كما عبرت عن سعادتها الشديدة بإشادة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بحكاية "ألفريدو" لافتة إلى أنها بمثابة شهادة تقدير عما قدمه فريق العمل لتقديم معاناة مرضى الزهايمر ومتاعبهم والمشاكل التي يواجهونها.