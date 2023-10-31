نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار ريهام حجاج عبير صبري تتلقى رسالة تهديد وحظر فما مضمونها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليست الفنانة عبير صبري الفنانة الوحيدة التي تعرضت للتهديد، فهناك نجوم تعرضوا للتهديدات من قبل إدارة الانستجرام نظرا لإستمرارهم في نشر ودعم القضية الفلسطينية ومن أبرز هم الفنانة ريهام حجاج والفنانة عبير صبري الذي أعربت عن استيائها لما يحدث الآن مع غزة.

وشاركت عبير صبري، جمهورها بفيديو من ضحايا أهل غزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقا قالت فيه:" بيجيلي تحذيرات على المحتوى وبتتمسح كومنتاتي على الأحداث في بعض الأماكن لو شايفين الفيديو عارفوني".



وفورا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات ربنا يصبر أهل غزة، ايه ذنب الأطفال الذي قتلت، ياريت نخلص من هذا الكابوس وفلسطين تنتصر، وغيرها من التعليقات.

عبير صبري تنتظر عرض" حدوته منسية "

تنتظر الفنانة عبير صبري عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حدوته منسية"



أبطال مسلسل" حدوتة منسية "



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى،هشام إسماعيل، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري،محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، نانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

تعرف على أحداث مسلسل "حدوتة منسية"

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار إجتماعي عائلي، يحكي قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم، هشام اسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، كل ولد وبنت في الأسرة لديه قصة وحكاية.



آخر أعمال الفنانة عبير صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل جميلة، والذي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة