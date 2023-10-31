هكذا دعم بلال مارتيني القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان السوري بلال مارتيني، في دعم القضية الفلسطينية، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: "مجرد أنو عم نصور مشاهد مدتها دقايق ما كنت قادر اتحمل لا الاحساس ولا الفكرة بإنى أكون أسير وبين ايدين هالوحوش".



وأضاف:" الله يكون بعون أهلنا ويسهل عليهم ويقويهم".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات الله ينصر أخونا في غزة عاشت ايديك، ربنا يصبر أهالى الشهداء وغيرها من التعليقات.

من هو بلال مارتيني؟



ولد الفنان السوري بلال مارتيني في العاصمة السورية دمشق، وتاريخ ميلاده في اليوم الثالث من شهر يونيو عام 1991، والتحق بلال بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

ظهر مارتيني لأول مرة على الشاشة من خلال فيلم همسة الحجر في عام 2011، فجسد دور تيم،

ثم شارك في فيلم سلم إلى دمشق، أما فيما يتعلق بأول مشاركة له في عالم الدراما كانت من خلال مسلسل شهر زمان

قدم شخصية جهاد في مسلسل ضيوف على الحب،



ونجح بلال في خطف الانظار من خلال مسلسل الحرملك للمخرج تامر إسحاق، والكاتب سليمان عبد العزيز، وضم العمل:

ناظلي الرواس، يزن السيد، أحمد فهمي، درة، طارق الصباغ، جيني اسبر، جانيار حسن، رواد عليو، علي سكر، محمد الحلواني.

آخر أعمال الفنان بلال مارتيني



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بلال مارتيني مسلسل كريستال،والذي تصدر التريند فور نزوله على الشاشة.

أبطال مسلسل كريستال

المسلسل بطولة محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، رولا حمادة، لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، بلال مارتيني، فادي حواشي، عبدالرحمن قويدر، جوان زيبق، ناظم عيسى، إياد أبوالشامات، هيما إسماعيل، صباح بركات، وقد أعد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك، والعمل من إخراج هاكان أرسلان وريحان أوستا.

