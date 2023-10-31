مي عز الدين: "هدفي أن أكون قدر المسؤولية التي حصلت عليها من المستشار تركي آل الشيخ"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي عز الدين، كواليس عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، بموسم الرياض وسبب غيابها عن الأضواء في الفترة الأخيرة.

وأضحت في تصريحات تلفزيونية: "من ساعة ما أخذت المسرحية دي ومضتها ووالدتي المرض اشتد عليها الفترة الأخيرة، وأنا سافرت في التوقيت ده ووالدتي بدأت غسيل كلي، ف لسه مرتبتش أي حاجة للشغل تاني".

وأضافت قائلة: "أنا كان كل همي التزامي بأن أنا أوفي الإتفاق اللي اتفقته واجي اقدم حاجة حلوة وأكون قد الإختيار وقد الدعم اللي أنا شوفته من البلد ومن المستشار تركي آل الشيخ ومن هيئة الترفيه".

تفاصيل شخصية مي عز الدين في "زواج اصطناعي"

تناقش الفنانة مي عز الدين في مسرحيتها الأولى حول الذكاء الاصطناعي.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطر أن اللجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين ومحمد أنور، بيومي فؤاد.

مي عز الدين تجدد التعاون مع محمد أنور

يذكر أنه لم يكن التعاون الأول الذي يجمع بين مي عز الدين ومحمد أنور، حيث تعاونا في عام 2019 في مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي حقق نجاحًا هائلًا فور عرضه، ليجددان التعاون مرة أخرى في مسرحية زواج اصطناعي ويضم العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم وبيومي فؤاد وسليمان عيد ومصطفى غريب وسيتم عرضها يوم 30 أكتوبر على مسرح العلي بموسم الرياض.

ما هي آخر أعمال الفنانة مي عز الدين ؟

وفى سياق منفصل يذكر أنه آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو الذي جمع بين أمير كرارة ومي عز حيث قدما مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل "سوق الكانتو "

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.