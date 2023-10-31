عاجل.. قرار صدام لنقيب الممثلين ضد 25 ممثلا وممثلة (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عدم منح تصريح مزاولة المهنة للتالي أسماؤهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما تحذر النقابة جميع شركات الانتاج من التعامل معهم.

أسماء الفنانين والفنانات

عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

أشرف زكي يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد أعرب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن استيائه ازاء الهجمات التي يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة.

أشرف زكي: إحنا كفنانين لينا لغتنا ولينا أدواتنا وصوتنا مختلف شوية

وقال أشرف زكي، إن جميع الفنانين غاضبون بالأحداث الجارية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن اتحاد النقابات الفنية في مصر ينظم مؤتمر غدًا الثلاثاء لدعم الشعب الفلسطيني، معلقًا: “إحنا كفنانين لينا لغتنا ولينا أدواتنا وصوتنا مختلف شوية

وتابع حديثه قائلا: "بكره عاملين وقفة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وهنستغل الفنانين ونخاطب العالم كله، إحنا بنروح مهرجانات في كل العالم وهنقدر نتفاعل مع كل الفنانين في العالم مش في الوطن العربي بس، وكل الفنانين غاضبين من اللي بيحصل".