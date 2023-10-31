القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت الفنانة نبيلة عبيد، عن صمتها، وعلقت على الأحداث الجارية في غزة، وحرصت على دعم الشعب الفلسطيني، حيث نشرت صور لأطفال غزة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

"لسه مشافوش حاجه".. أول تعليق من نبيلة عبيد على أحداث غزة

"لسه مشافوش حاجه".. أول تعليق من نبيلة عبيد على أحداث غزة

قالت الفنانة نبيلة عبيد: “منذ يوم السابع من أكتوبر والحياة في العالم كله توقفت.. أصبحنا ما نسمع غير أصوات الدمار ومش بنشوف غير لون السواد والدم.. الموت بس اللي صوته عالي...قلبي واجعني عليهم”.

وأضافت: “موجوعة على الأطفال اللي مالهمش ذنب في الحياة.. لسه ماشفوش حاجه من الدنيا...ماشفوش غير القتل...قلبي موجوع عليهم وعلى كل الشهداء”.

نبيلة عبيد تدعو للشعب الفلسطيني

وتابعت نبيلة عبيد: “يا رب العدل من عندك ومن اسمك السلام...آمين يا رب العالمين”.

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آخر أعمال نبيلة عبيد

"لسه مشافوش حاجه".. أول تعليق من نبيلة عبيد على أحداث غزة

كانت آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل سكر زيادة، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: “الفنانة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبد العزيز، مي الغيطي، أحمد السقا، لقاء الخميسي، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع”.