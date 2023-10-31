تامر هجرس يطير إلى إيطاليا لهذا السبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تامر هجرس عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جوازة توكسيك"، ويعد هذا التعاون الثاني مع الفنانة ليلى علوي بعد نجاحهما سويا في فيلم شوجر دادي.

تامر هجرس يستكمل مشاهده في إيطاليا

وسافر الفنان تامر هجرس إلى إيطاليا لتصوير إحدى المشاهد التي تجمعه بالفنانة ليلى علوي.



أبطال فيلم جوازة توكسيك



الفيلم من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي.

آخر أعمال تامر هجرس



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم شوجر دادي،



أبطال فيلم شوجر دادي

والفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، الراقصة الاستعراضية جوهرة، مي الغيطي، فرح الزاهد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينما وحاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث فيلم شوجر دادي

حيث دارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.