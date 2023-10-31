نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة البلوجر.. حنان مطاوع في "صوت وصورة": "كريم ترطيب مش هتحسوا بقشف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورة من كواليس مسلسلها الجديد الذي يعرض حاليا، عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حنان مطاوع



وظهرت الفنانة حنان مطاوع في الصور، وهي تقوم بالترويج لإحدى منتجات العناية بالبشرة، على طريقة البلوجر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.



تعليق حنان مطاوع

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: ده كريم لترطيب الإيدين حلو أو ي بعد غسيل المواعين جرّبوه مش هنتدموا بس انتوا أفردوه كويس وما تتعرضوش للتراب ولا الشمس مش هتحسوا بقشف خالص وفي بروموكود بإسم رضوى 10 هتاخدوا بيه خصم 10%.





أحداث مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي فيحياة البشر، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها،وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



أبطال صوت وصورة

ويشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاءالشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن أخر اعمال الفنانه حنان مطاوع في رمضان الماضي خلال مسلسل “سره الباتع” والذي شارك في بطولته كل من الفنان أحمدفهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمدوفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب،أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمودعزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.