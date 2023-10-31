نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتهرت بخفة دمها وموهبة التقليد.. معلومات عن ميس حمدان في عيد ميلادها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ميلاد الفنانة ميس حمدان، فهى من مواليد 31 أكتوبر، كانت بداية دخولها مجال الميديا والإعلام من خلال برنامج ساخر لتقليد الفنانين وبدأت بعد ذلك تخطو خطوات ثابته في الدراما والسينما.

وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن ميس حمدان



نشأتها

ولدت ميس حمدان يوم ٣١ أكتوبر عام ١٩٨٢ في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، واسمها بالكامل ميس عبد الجبار حمدان هي الشقيقة الوسطي للفنانات دانا حمدان ومي سليم فهي أصغر من دانا حمدان بأربعة أعوام وأكبر من مي سليم بعام فقط، انتقلت مع أسرتها من الإمارات العربية المتحدة إلي مصر وأقاموا بها، تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة.



البداية الفنية

بدأت مشوارها الفني اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام ٢٠٠٣ الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي.

أعمالها الدرامية



بارزت في أعمال الدرامية من أبرزها سوالف حريم وخالطة أم راكان وعرب لندن والمصراوية وطرف ثالث والنار والطين ومن الآخر ولعبة الموت وكيكا علي العالي وشطرنج وطاقة نور وقلوب لا تنام وخارج السيطرة وشيء من الماضي وشطرنج ج3 وشطرنج ج2 والإخوة ونوف وغيرها، وأيضا الإعلانات التلفزيونية التي تألقت بالإستعراضات الراقصة بها.



أعمالها السينمائية

شاركت الفنانة ميس حمدان في عدة أعمال سينمائية من أبرزها فيلم " ظرف طارق، كيف الحال، عمر وسلمي، بحلم يا دنيا بجد، شارع ١٨، سمكة وصنارة.

وعلي الرغم من مشاركتها في السينما بشكل قصير وإلا تركت أثار من خلال الأفلام التى شاركت فيها.

برامجها



قدمت ميس حمدان برامج تليفزيونية وشاركت بها وبرامج شاركت بها كضيفة في عدة برامج من البرامج التي قدمتها برنامج " مية مسا، بحلم بيك، حساء الأخوات.

برامج شاركت بها برنامج قرقيعان، شكلك مش غريب، شوك توك.

زواجها

اعتقد عدد كبير من جماهير ميس حمدان، أنها تزوجت من قبل ولكنها لم تعلن عن هذا الزواج، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فالنجمة التي تبلغ الآن من العمر 39سنة، لم تتزوج حتى الآن.