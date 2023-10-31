مروان خوري يثير الجدل لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مروان خوري، محركات البحث، نظرًا لتصريحاته بشأن الديانة المسيحية والإسلام، حيث كشف خلال تصريحات تلفزيونية عن أبرز أعماله الفنية والطقوس الذي يقوم بها.

رد صادم من مروان خوري تجاه الديانات

وقال:" أنا لست متدينًا، لأني مسيحي إيماني منفتح وليس لدي في البيت عقدة أن زوجتي من دين آخر، وساعدني على هذا بيئتها".



وأضاف: " لقد خلقنا في مكان يسمى العائلة إنه المكان الذي يصنعنا ولا يوجد شك في سن صغير هذه هي الفترة التي نتنوع فيها وهي التي تخزن فيها كل الأشياء والعواطف والمعلومات دون وعي".

وتابع:ً عاطفية جدًا وأهم شيء في الإنسان هو عدم الخوف، وأكثر الناس الذين ينجحون في الحياة، وخاصة في العمل، هو الذين لا يخافون وعندهم جرأة.

آخر أعمال مروان خوري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مروان خوري بأغنية أنت كما أنت، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

كلمات أغنية أنت كما أنت



وتقول كلمات الأغنية:

يا هِيامي

يا همسَ الغرام

إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ

و تربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ

يا هِيامي

يا همسَ الغرام

إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ

و تربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ

اليكَ

يا وجدي وكياني

اليكَ

يا كَلَفي وبياني

اليك

أذعَنْتُ الكلماتْ

و صوّرت الذكرياتْ

اليكَ

يا وجدي وكياني

اليكَ

يا كَلَفي وبياني

اليكَ

يا كَلَفي وبياني

اليك

أذعَنْتُ الكلماتْ

و صوّرت الذكرياتْ

و بعثَرت اللحَظاتْ

بحثًا عنك

أو القليل منك

إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ

و تربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ

ذاك المساء

وَجدتك في كل زوايا الغرف

و لم أجدك انت

و لم أجدك انت

وجدتُ صوتَكَ

عطرَكَ

ضحكتَكْ

إلاّ أنت

إلاّ أنت

إلاّ أنت

و في ذات المساء

هزَلت من العناء

و اخترت البقاء

بين جدران الماضي

و لذّة البدايات

و في تلك البدايات

وجدتك انتْ

و عَشَقتك انت

و تهلّلت بك انت

و إخترتك أنت