سعد الصغير يشارك في إرسال المساعدات إلى غزة.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان سعد الصغير، على المشاركة في التبرع وإرسال المساعدات إلى أهالي عزة، من طعام وغيره من المساعدات التي يمكنتقديمها للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة التي يمر بها، بسيب جيش الإحتلال الاسرائيلي.

سعد الصغير يدعم الشعب الفلسطيني

وشارك الفنان سعد الصغير فيديو ظهر فيه وهو يقوم بالتبرع والمشاركة بسيارة محملة بالطعام مع مؤسسات أهل الخير، للشعب الفلسطيني،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق سعد الصغير على الفيديو قائلا: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اللهم لك الحمد مني شخصيا لي اهلي واخواتي اهل غزه منطعام وادوات نقدر نساعد لو بأي حاجة واخوتنا في غزه وساعات قليله باذن الله ويبقا الطعام والمساعدات عندهم في غزه.

وتابع سعد الصغير قائلًا: “واحب اشكر مؤسسات اهل الخير علي التعاون معي شخصيا وللعلم لا اتبهي ولا محتاج اي شئ هذا الكلام وهذايجب عليه النشر كلنا مسلمين يمكن كل واحد يشوف يقدر يساعد اخواتنا في الله ربنا ينصر اهل غزه باذن الله”.

أغنية شارع شريف لـ سعد الصغير



وطرح الفنان سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية،وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير فيديو كليب الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومنأغانى سعد الصغير "أصحي.. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".

آخر أعمال الفنان سعد الصغير

وكانت آخر أعمال الفنان سعد الصغير هي مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة النجم عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعدالصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراجهشام عطوة