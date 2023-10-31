محمد التاجي يكشف تفاصيل حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد التاجي، تفاصيل حالته الصحية وذلك بعدما تعرض لحادث في المسجد النبوي عقب صلاة دوت الخليج.



وأكد في تصريحات صحفية له أن حالته الآن مستقرة، ويشعر أنه بحالة صحية جيدة حاليًا، خاصة أنه كان يعانى من إرهاق واجهاد شديد، وقام بعمل فحوصات طبية شاملة، كما يفعل من حين لآخر، للاطمئنان على حالته الصحية، التى تحسنت بشكل كبير "على حد قوله.



تفاصيل إصابة محمد التاجي فى رأسه

كان قد أعلن الفنان محمد التاجي عن إصابته فى رأسه، صباح اليوم الإثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر صورة له على صفحته الشخصية وعلق قائلًا: "الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل، لسه حالًا آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي دوت الخليج، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسى خبطت فى عمود مربع رخام".



ما هي آخر أعمال محمد التاجي؟





ومن ناحية أخري، شارك محمد التاجي مؤخرًا بثلاث مسلسلات هما "فاتن أمل حربي"، "ملف سري"، "دايما عامر"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا. مسلسل "دايما عامر"، بطولة لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرون من النجوم



من هم أبطال مسلسل “فاتن أمل حربي”؟





ومسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة كلا من نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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