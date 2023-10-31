نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أحداث غزة.. تأجيل عرض فيلم "اختيار مريم" بمهرجان ميتا السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رضوان عن تأجيل عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل إسم "اختيار مريم"، وذلك بسبب ما يحدث في غزة من جرائم قتل وقصف، من قبل جيش الإحتلال الاسرائيلي.



وشارك النجم محمد رضوان صورة للبوستر الرسمي لمهرجان ميتا السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رضوان على الصورة قائلًا: في ظل الأحداث الراهنة وحدادًا علي أهل فلسطين وغزة تم تأجيل عرض فيلمي (إختيار مريم) بمهرجان حدادًا علي أرواح شهداء وأطفال غزة ربنا يصلح الأحوال ونتقابل قريب بإذن الله.



أحداث فيلم اختيار مريم

ويناقش فيلم "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلاليوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاءبعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.



أبطال فيلم اختيار مريم

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمنفرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان.

على بابا العمارة

ويعرض حاليًا للفنان محمد رضوان مسلسل "على باب العمارة" وهو مسلسل كوميدي ويعرض حاليًا عبر منصة watch it الرقمية.

أبطال المسلسل

والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني،وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأحكايته مع سكانها.



أعمال أخرى يقوم بتصوريها الفنان محمد رضوان هذه الفترة

ويواصل الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"

أبطال مسلسل العودة

والمسلسل من بطولة شريف سلامة، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروماللمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.