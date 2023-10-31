نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديسمبر المقبل.. حفل عمر خيرت بـ أوبرا دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلًا موسيقيًا، بأوبرا دبى يوم 29 ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية.

حفل عمر خيرت



وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرا حفلًا موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

أعمال عمر خيرت

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.