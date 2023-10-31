نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد ميس حمدان.. محطات متميزة خلال مشوارها الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزامن اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة ميس حمدان، فهي فنانة شاملة من غناء وتمثيل وتقديم البرامج والتقليد.

شهدت مسيرتها نجاحات منقطعة النظير، وتعتبر من أعمدة الفن، ومن أبرز الفنانين الموجودين على الساحة الفنية، وشهدت مشوارها الفني منذ احترافها للفن، محطات غنائية وتمثيلية خاصة ومميزة، كان لها أصداء وتأثير قوي بين الجمهور.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أهم المحطات الفنية



من هي ميس حمدان؟



ممثلة وفنانة كوميدية ومغنية ومقدمة برامج أردنية،ولدت في اﻹمارات العربية المتحدة في عام 1982، ودرست في كلية التجارة بجامعة القاهرة،

بداية انطلاقة ميس حمدان

وبعدها عملت في مجال الإعلانات وعرض الأزياء والأغاني المصورة، ثم اشتهرت من خلال البرنامج التليفزيوني الساخر CBM الذي كان متخصصًا في تقديم الاسكتشات الكوميدية، ثم شاركت بعدها في عدد من المسلسلات التليفزيونية الخليجية، منها: خارطة أم راكان، سوالف حريم،

ونجحت ميس في خطف قلوب الجمهور من خلال فيلم ظرف طارق،



واستمرت عطائها خلال المشوار الفني من خلال فيلم عمر وسلمى، شارع 18، والفيلم السعودي كيف الحال، واستمرت كذلك في تقديم الدراما التليفزيونية، من مسلسلاتها: المصراوية 2، صبايا 3، النار والطين، كيكا على العالي،وغيرها من الأعمال.

أبرز تصريحات ميس حمدان

كشفت الفنانة ميس حمدان خلال تصريحات تلفزيونية عن أسباب غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة، موضحة أن هناك عددًا من نجوم جيلها يمرون بتلك الظروف، وأن هناك نجومًا لا يستطيعون أن يعملون لفترات طويلة، فضلًا عن أنها ليست لديها "شللية أو محسوبية" في الوسط الفني أو علاقات صداقة لكي يتم ترشيحها في كثير من الأعمال.



ميس حمدان تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

وأضافت: "أنا مثلي مثل أية فتاة أبحث عن الشخص الذي يحترمني ويقدرني ويخاف الله، وأن يكون شخصًا ناجحًا وعلى قدرٍ من المسؤولية، فضلًا عن أن يكون خفيف الظل".