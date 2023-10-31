نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا صوفيا: "حسن المصري" حقق لي حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة لينا صوفيا، إنها بالفعل عادت بعد مرور 8 سنوات للسينما من جديد بفيلم حسن المصري وذلك منذ أن قدمت دور طفلة في فيلم "هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري وكوكبة من النجوم الذين سعدت بالتعاون معهم.



وأضافت في تصريحات صحفية لها: "عندما عرض علي فيلم (حسن المصري) تحمست كثيرا، فهو فيلم لكل الأعمار، ودراما كوميدية ورومانسية، وكنت متأكدة من أن الجمهور كله سيستمتع به. كما أنه لا يمكنني الابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة لكيلا يرتبط الجمهور بشكلي في الصغر، وذلك لحبي الشديد للتمثيل، فأنا لا أتحمل الغياب عنه، لأنني لا أحب أن أضع لنفسي أي حسابات قبل ظهوري للجمهور".



وعن كيفية اختيارها للعمل قالت: "كان لدي (كاستينج) تمثيل مع المخرج ماندو شاهين، وتفاجأت بعدها أنهم تواصلوا معي لمقابلة المخرج جابي خوري، وبعد المقابلة شعرت بالسعادة بالسيناريو، وقصة الفيلم جذبتني للعمل مع فريق كبير ومحترم.