نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية جيمس بوند؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان العالمي شون كونري واسمه بالكامل السير طوماس شون كونري (بالإنجليزية: Thomas Sean Connery)‏ (25 أغسطس 1930 - 31 أكتوبر 2020) ممثل اسكتلندي.



اشتهر بأداء دور العميل البريطاني جيمس بوند في سنوات الستينيات، وهو أول من أدى هذا الدور، في العديد من الأفلام منها أصبع الذهب وكرة الرعد ودكتور نو ومن روسيا مع الحب وأنت فقط تعيش مرتين والماس للأبد وفيلم مارني الكلاسيكي سنة 1964 مع المخرج العالمي ألفريد هتشكوك وأفلام أخرى مثل اسم الوردة سنة 1986 والممنوع لمسهم 1987 وإنديانا جونز 1989 مع هارسون فورد وصيد أكتوبر الأحمر 1990 والصخرة 1996 الذي أرجع أمجاد شون كونري.



شخصية جيمس بوند

قدم «كونري» شخصية «بوند» من خلال سبعة أفلام كانت السبب في تحول اسم «كونري» إلى «بوند» ذاته، بداية بفيلم الدكتور «نو» (بالإنجليزية: Dr. No)‏ عام 1962، وانتهاء بفيلم «لا تقل أبدا مرة أخرى» (بالإنجليزية: Never Say Never Again)‏ في عام 1983. والحقيقة أن «شون كونري» لم يكن مرشحا إطلاقا لهذا الدور، وهو بعد ممثل صغير في بداية المشوار، وكان المنتجان «كوبي بروسولي» و«هاري سالتزمان» يبحثان عن نجم مشهور للعب دور العميل السري في أول أفلامه، خصوصا أن شخصية «بوند» لم تكن شهيرة جدا، وهكذا وقع الاختيار على «كاري جرانت»، لكنه رفض لكبر سنه وكذلك رشح «جيمس ماسون» و«دافيد نيفن»، وهو الممثل الذي لعب دور «بوند» بعدها في فيلم مازينو رويال عام 1967.





اعتزاله التمثيل

اعتزل التمثيل سنة 2003 وكان آخر أفلامه فيلم عصبة السادة الخارقة نال جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم الممنوع لمسهم سنة 1988، حاز على أكثر من 30 جائزة عالمية، قلد وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اختير سنة 1989 كأكثر الرجال إثارة على قيد الحياة.