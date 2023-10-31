انت الأن تتابع خبر هذه الطفلة التي يحتضنها الفنان سمير غانم أصبحت من أجمل واشهر الفنانات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحات فنية صورة طفلة صغيرة رفقة الفنان الراحل سمير غانم، تبين لاحقا انها أصبحت فنانة شهيرة والمفاجأة انها ليست واحدة من بناته.

إنها الفنانة الشابة “هبة مجدي” التى كشفت عن صور لها منذ طفولتها جمعتها بالنجم الراحل سمير غانم، مؤكدة أنها ذكريات لا تنسى، داعية له ولوالدها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت «هبة» صورتين عبر حسابها بموقع إنستجرام، الأولى حملها الفنان الراحل سمير غانم، والصورة الأخرى كانت يحملها والدها وبجوارهما الراحلان جميل راتب وسمير غانم، صحبتهما بتعليق: “ذكريات لا تنسى.. سمير غانم وجميل راتب وبابا حبيبى.. فى الجنة يا رب”.

ورحل النجم الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.