ماجد الكدواني ينضم لقائمة أبطال فيلم "أسد أسود" مع محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم ماجد الكدواني، على المشاركة في فيلم “أسد أسود”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم قريبًا.

من هم طاقم عمل فيلم "أسد أسود"؟



وفيلم أسد أسود يشارك في بطولته محمد رمضان، شريف سلامة، ماجد الكدواني، تأليف وإخراج محمد دياب، والعمل يتناول ثورة العبيد، وتواصل الشركة المنتجة للعمل إجراء التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين في العمل.

ما هي آخر أعمال ماجد الكدواني؟





وشارك الفنان ماجد الكدواني، مؤخرًا في مسلسل “موضوع عائلي 2”، وحصد العمل إشادت كبيرة من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا وقت عرضه، كما حققت الكوميديا المتناغمة بين أبطال المسلسل نجاحًا مبهر بل أصبح له جمهور خاص فى مصر والوطن العربي، الذين يترقبون عرض حلقات وأجزاء العمل من موسم لآخر.

أحداث مسلسل “موضوع عائلي”



موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعي إبراهيم يهوي الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشي المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة.

من هم أبطال مسلسل "موضوع عائلي"؟

وشارك في مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، محمد القس، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي