نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يشارك في الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم محمد رمضان في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج في يناير المقبل 2024.

وأعلنت الصفحة الرسمية لإتحاد كرة القدم كاف عن مشاركة محمد رمضان في الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، حيث نشرت البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي بموقع "إكس"، وعلقت عليه قائلة: الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، أكوابا.

ما هي آخر أعمال محمد رمضان السينمائية؟



يعتبر آخر أعمال رمضان في السينما هو فيلم" ع الزيرو" الذي حقق نجاحًا كبيرًا واعلى إيرادات منذ عرضه في دور العرض السينمائي، والفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران.

تفاصيل آخر أعمال رمضان في الدراما



ويعتبر آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، التي دارت أحداثه في إطار درامي مشوق، وهو بطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جوري بكر، طارق النهري، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.



وفي نفس الجانب أعلن الفنان محمد رمضان في وقت سابق عن تعاقده مع الشركة المنتجة للعمل، على القيام بجزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة رسميًا في السباق الرمضاني المقبل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتلقى الخبر تفاعل كبير من قبل الجمهور بعد الصدى اللافت الذي حققه المسلسل في الماراثون الرمضاني.



وقال محمد سامي في تصريحات صحفية له: الجزء الثانى من جعفر العمدة سيكون مختلفًا تمامًا عن الجزء الأولى ولكن الشخصيات امتداد للجزء الأول ومع المحافظة على نفس عناصر الجذب.