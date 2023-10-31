نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم زنيتا يوضح حقيقة ارتباطه من نانسي هلال بعد انفصاله عن غادة عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير التصوير هيثم زنيتا أنباء ارتباطه بالفنانة نانسي هلال، بعد انفصاله عن النجمة غادة عبد الرازق، وذلك بعدما نشر صورة تجمعهم سويًا من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

هيثم زنيتا

وقال هيثم زنيتا في تصريحات صحفية له أنه لم يرتبط وكل ما قيل عن ارتباطه من الفنانة نانسي هلال كلام عار تمامًا من الصحة، مُضيفًا:"أنا طول عمري لا أحب أن أظهر حياتي الشخصية للناس، والناس لما بتكلمني بتكلمني على شغلي، واتفاجئت إن البعض كاتب على لساني وإني أعلنت الارتباط وده مش حقيقي".

وفي سياق آخر، وشارك هيثم زنيتا، مؤخرًا كمدير تصوير، في مسلسل “تلت التلاتة”، الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وضم مجموعة من الفنانين منهم محمد القس، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، نجوى فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

من هي نانسي هلال؟



يُشار إلى أن نانسي هلال فنانة شابة، شاركت في مسلسل راجعين يا هوى الذي عرض في رمضان 2022، وسلط العمل الضوء على مصطلح انتشر بين الشباب في الفترة الماضية هو الشخص الـ "توكسيك"، وهو من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرها.