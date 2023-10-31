انت الان تتابع خبر بعد مرور شهور على طلاقهما.. تامر حسني يوجه رسالة الى طليقته بسمة بوسيل.. وتعليقها عليها غير متوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الأحداث الأخيرة الدامية التي تحدث في غزة، وتضامن الجميع مع القضية الفلسطينية، نشرت الفنانة بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من أغنيتها الجديدة "أعطونا الطفولة"، وهي معاد تقديمها بصوتها الخاص.

وعلّق الفنان تامر حسني على الفيديو مشيداً بصوت طليقته بسمة بوسيل، قائلاً: "أحسنتي أحسنتي يا بسمة... يارب احفظ أطفال غزة وأهل غزة العزّة أهل غزة الشرفاء الأبرياء... قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة، يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك".

لتردّ بسمة بوسيل عليه قائلةً: "يارب يا تيمو يا رب بجد تحصل معجزة من رب العالمين وكل دا يخلص".

أغنية "أعطونا الطفولة" من غناء اللبنانية ريمي بندلي، قدّمتها في طفولتها عام 1984، وهي من كلمات جورج يمين، هدى سيداوي ولينا أبورستم، وألحان رينيه بندلي.

يُذكر أن تامر حسني يحرص منذ بدء مجزرة غزة على دعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة من خلال منشوراته ومساهمته مع الهلال الأحمر المصري في جمع التبرعات وتجهيز المساعدات للقطاع المحاصَر.