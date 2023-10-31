تفاصيل شخصية محمد أبو داوود في مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد أبو داوود، حاليًا في مسلسل “الوصفة السحرية”، ويجسد خلال الأحداث دور الفنانة زوج ميرهان حسين والمسلسل مكون من 45 حلقة، وتجري الشركة المنتجة، حاليًا إجراء التعاقدات مع باقي الفنانين استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



من هن طاقم عمل مسلسل "الوصفة السحرية"؟



يعتمد المسلسل على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيري عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

أعمال محمد أبو داوود



وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد أبو داوود في العديد من العروض المسرحية منها: "بودي جارد" مع الفنان عادل إمام، والتي استمر مشاركته بها 10 سنوات حيث أسند له الدور الذي كان يقدمه الفنان مصطفى متولي بعد وفاته، وشارك في مسرحية "تخاريف" وهي العمل المسرحي الوحيد الذي شارك به مع الفنان الكبير محمد صبحي ولكنه لم يصوره، ومثل أيضًا في مسرحيات: "حب حتى السجن"، و"المليونيرة"، ووصل رصيده الفني بشكل عام 262 عملًا على مدار مشواره الفني.