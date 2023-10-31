انت الان تتابع خبر فضيحة مخزية لنجم سوري شهير تتسبب له بمرض عضال جعله طريح الفراش للأبد... واول ظهور له أبكى الجمهور.. لن تصدق من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث الفنان أحمد رافع في أحدث ظهور له، عن معاناته الصحية، متجاهلاً الفضيحة الجنسية مع عشيقته.

وقال أحمد رافع في لقاء مع منصة “يلا ترند“: “أنا جهزت قبري وكفني جنب ابني محمد الله يرحمه”.

وتابع باكياً: “ماني قدران اشتغل، أنا إذا انكسرت مين بفيدني؟”.وشرح الفنان السوري طبيعة مرضه قائلا: “أ جت قـاسية علي الدنيا، اعتلال أعصاب سكري.. وربنا أهداني هاد المرض وأنا بتشكره ألف شكر يا رب .”

وأشار رافع إلى أنه لا يستطيع المشي، وبحاجة مستمرة إلى علاج وفيتامينات ورياضة.

وأردف: “ما بخاف من الموت، قبري وكفني جاهزين، ولسة عندي قوة أحاول”.

رسالة عتب

ووجه الفنان السوري، عتاباً لكل من المنتجين نايف الأحمر وزوجته ديالا الأحمر، بسبب عدم سؤالهما عنه، رغم علاقة الصداقة التي تجمعه بهما منذ سنوات.

وقال: “عتبي على نايف وديالا الأحمر لأنو ما اتصلو فيني.. يمكن لأني اعتذرت عن العربجي وأنا مو قدران صور ” .

كما انتقد رافع ما يفعله بعض الكتاب، وقال: “في بيكتبوا بس للنجوم زي باسم ياخور وسلوم حداد.. ما بيراعوا الفنانين التانيين”.

وكشف الفنان أنه في حال تحسن وضعه الصحي، سيقدم عملاً جديداً مع المخرج بسام الملا.

فضيحة جنسية

وكان موقع “بلدي نيوز”، قد نشر ما وصفها بالفضيحة الجنسية لأحمد رافع، مع إحدى عشيقاته، متحدثاً معها بكلام جنسي معها، ويبدو أنه كان يقوم بأفعال جنسية خلال المحادثة.ووفق الموقع السوري، فإنّه حصل على تسجيلات صوتية لأحمد رافع ومقاطع فيديو دون صوت من مصدر رفض الكشف عن اسمه.

ونوه مدير قسم الفيديو في “بلدي نيوز” أن رافع تحدث عن علاقاته الجنسية مع كامل عارضات الأزياء. وهو الأمر الذي تم التحفظ عن نشره “كونه مليء بالكلمات النابية التي أظهرت هذا الشخص على حقيقته”.

ورد الفنان السوري أحمد رافع على فيديو فضيحته الجنسية مع عشيقته، واعتبر التسجيل “مفبرك”.