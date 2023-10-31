نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الانفصال.. تامر حسني يشيد بغناء بسمة بوسيل لـ فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النجم تامر حسني بغناء طليقته بسمة بوسيل لأغنية الطفولة لـ ريمي بندلي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالتزامن مع أحداث غزة.

إشادة تامر حسني بغناء بسمة بوسيل



وعلق تامر حسني على فيديو نشرته بسمة عبر “إنستجرام”، وهي تغني فيه:"أحسنتي أحسنتي يا بسمة، يارب احفظ أطفال غزة وأهل غزة، العزة أهل غزة الشرفاء الأبرياء، قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة، يارب معجزة من عندك، يارب معجزة من عندك، يارب معجزة من عندك".

رد بسنة بوسيل على تامر حسني

وردت بسمة على تامر حسني في التعليقات، قائلة:" يا رب يا تيمو يا رب بجد، هتحصل معجزة من رب العالمين وكل ده هيخلص".



طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في نهاية شهر أبريل الماضي، وكتبت حينها عبر استوري حسابها بموقع “إنستجرام”:"وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".



تامر حسني يؤجل مشاريعه حداد على أحداث غزة

وكشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني في تصريحات صحفية عن اعتذار الفنان تامر حسني عن جولة غنائية عالمية يقدم بها 20 حفلة في أشهر بلدان العالم، وأيضًا عن اعتذاره عن إحياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن تامر حسني أيضًا إيقاف إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعاده” وتحضيرات فيلمه المقبل؛ لنفس الأسباب.



ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية ؟



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، وضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية