نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج Saturday Night Live يشارك في تأبين النجم الراحل ماثيو بيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الحملات الموسعة التي انتطلق مؤخرًا لتكريم ذكرى الممثل الكندي الراحل ونجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، أعلن برنامج SNL عن فقرة تكريم خاصة للنجم، الذي سبق له أن كان واحدًا من مقدميه خلال تسعينيات القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، اجتمع العالم على توديع ماثيو الذي رحل عن عمر يناهز 54 عامًا، وترك أثرًا لا يمحى في ذاكرة التليفزيون، بفضل تقديمه لدور "تشاندلر بينج" الكوميدي من مسلسل "فريندز".

ماثيو بيري

تفاصيل الحادثة

ودع العالم نجم مسلسل فريندز الشهير "ماثيو بيري" الذي رحل فجر اليوم الأحد بعد تعرضه لحادثة غرق، أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 54 عامًا.

وكشفت مصادر عن أن نجم مسلسل "فريندز" الذي جسد شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة، وجد ميتًا في منزله بلوس أنجلوس، غارقا في حوض الجاكوزي الخاص به.

أيضًا أكدت المصادر الخاص لديلي ميل، إنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات في محيط الحادث.

وكان من عثر على ماثيو في هذه الحالة، مساعديه الذين كان قد أرسلهم خارج المنزل، ولدى عودتهم، وجدوه في هذه الحالة قبل قيامهم بإجراء مكالمة للنجدة.

وداع مؤثر

وحرص العديد من عشاق ماثيو بيري من انحاء العالم، ومن نجوم هوليوود بالمشاركة في نعيه، بما في ذلك زملائه من نجوم مسلسل السيت كوم الشهير "فريندز"، جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

وعرف عن بيري أنه تحدث بوضوح عما عاشه من مشاكل مع المخدرات والكحول، بعد أن ذهب لأول مرة إلى مركز إعادة التأهيل في عام 1997 بسبب ما قيل إنه إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.

بعد هذه الفترة، تكرر ذهاب بيري بعد ذلك إلى مركز إعادة التأهيل مرة أخرى في عامي 2001 و2011، وسبق أن صرح لأحد المحاورين في عام 2016 إنه لا يتذكر تصوير ثلاثة مواسم من مسلسل Friends، بسبب خضوعه لهذا النوع من الادوية.