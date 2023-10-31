من بينهم ناردين فرج وإنجي كيوان ومروان يونس.. نقابة المهن السينمائية تحذر من التعامل معهم

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا لإعلان عن تحذير للعمل مع 20 فنانا وفنانة وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية فيما تحذر النقابة جميع شركات الانتاج من التعامل معهم.



أسماء الفنانين الممنوعين عن العمل

وتضم هذه القائمة عدد كبير منهم عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

تعرف علي أعمال الفنانين الممنوعين من العمل



ويعرض حاليا لناردين فرج وفدوي عابد مسلسل "صوت وصورة" بينما يعرض لنينا المغربي، ومروان يونس وسالي حماد حاليا حكاية عيشها بفرحة ضمن مسلسل "55 قصة حب" وكانت شاركت الفنانة راندا عبد السلام، مؤخرا في حكاية "ماتيجي نشوف" مع هنا شيحة وطارق صبري وعدد كبير من الفنانين.