راندا البحيري: "أشكر يوسف الشريف لإنه اداني فرصة عمرى في التمثيل"

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أحمد جودة - القاهرة - وجههت الفنانة راندا البحيري من خلال رسالة شكر للفنان يوسف الشريف على ترشيحه لدورها في شخصية فريدة لمسلسل “كوفيد25”، مُضيفة:" بشكره جدًا إنه اداني الفرصة دي، وبتمناله كل حاجة حلوة في مسلسله الجاي لإن الجمهور كان عاوز إنه يكون في مسلسل جديد، فأنا مبسوطة أوي إنه أخيرًا هيشتغل السنة دي".

وتابعت خلال لقاءها في برنامج “ free time " مع الاعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير :"أنا من جمهوره، احنا أصدقاء جدًا، اشتغلنا مع بعض كذا عمل منهم آخر الدنيا، يوسف بني آدم محترم جدح، وهو بروفيشنال جدًا في شغله".

سعادة راندا البحيري بالمشاركة في فيلم دولارات دولارات

وأعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها الكبيرة بآخر أعمالها الفنية فيلم "دولارات دولارات " التي قدمته مع الفنان "علاء مرسي " والمطربة "أمينة " والفنان " صلاح عبد الله " والمخرج "محمد الخضري ".

نبذة عن برنامج free time

برنامج “ free time " تقدمه الاعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

ما هي أحدث أعمال راندا البحيري؟

تشارك الفنانة راندا البحيري في مسلسل “ شمال إجباري ”، والعمل يتميز بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره للانضمام إلى الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

يشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وايمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير واحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر الاء أبو العز ومنتج فني رأفت حسن وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.

وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي.