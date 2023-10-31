نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج فرانسيس لورانس يكشف تفاصيل العمل على جزء ثاني من Constantine في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المخرج فرانسيس لورانس على أن العمل على طرح جزء جديد من فيلم Constantine للنجم كيانو ريفز، قائما في الوقت الحالي.

ووفق ديد لاين، المخرج، كشف انهح يجري محادثات مع النجم كيانو ريفز بشان العمل على طرح جزء جديد من الفيلم، الذي طرح الجزء الأول منه في عام 2005، وشارك في بطولته شيا لبوف.

فيلم Constantine

أمنية صادمة

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة من طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، عن طلب صادم، تطلع النجم كيانو ريفز لتحقيقه لشخصية جون ويك في الجزء الأحدث من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، فإن كيانو كانت لديه امنية قتل شخصية جون ويك مع نهاية الجزء الرابع، لتكون خاتمة السلسلة المكونة من 4 أجزاء.

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، كان الجزء الأكثر نجاحًا بين الأجزاء المطروحة من السلسلة، بتحقيقه إجمالي إيرادات 426.5 مليون دولار عالميًا.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي