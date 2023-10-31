ياسمين الخيام: المصريين أهم حيوية وعزم وهمة.. ونفسي نعمل ملتقى لكل المغتربين

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام أنها تعاونت مع الموسيقار عمر خيرت في تتر مسلسل بتوزيع ولحن كمال الطويل، وأيضًا أغنية بعنوان“ مبروك “ ولها مناسبة، وقالت:”كنا مشاركين في احتفالية أو مناسبة قومية فوزنا بها وتم تقديم هذه الأغنية والتي حققت نجاح كبير ونالت استحسان الجميع، ويارب كتر أفراحنا”.

كواليس أغنية “ المصريين أهما”

وأضافت خلال حلولها ضيفة في الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، عن أغنية" المصريين أهما"، واشارت إلى أنها كانت في رحلة لأمريكا ودعوة إلى عدد من الفنانيين وكتب كلمات هذه الأغنية صلاح جاهين بإتقان وإبداع ورسالة عن قدرة المصريين وعظمتهم وإبداعهم، وتابعت أنها أضافت كلمة مؤمنين بجوار كلمة المصريين وهذا طابع الشعب المصري، وأن يتم التنسيق لهذا الحدث الهام.

مناشدة ياسمين الخيام رئيس الجمهورية

ووجهت ياسمين الخيام مناشدة إلى رئيس الجمهورية بأن يكون هناك ملتقى للمغتربين ويأتوا لرؤية الإنجازات التي تحدث في بلدهم وأن يكون ملتقى سنويًا ونطلق عليه ملتقى" المصريين أهم".

نبذة عن ياسمين الخيام

يذكر أن ياسمين الخيام ولدت يوم 18 أغسطس عام 1946، وهي مطربة مصرية معتزلة، ابنة المقرئ المصري الشهير الراحل محمود خليل الحصري، اسمها الحقيقي إفراج، وقد نشأت مختلفة عن أولاده في التوجهات الدينية.