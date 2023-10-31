طرح الإعلان الترويجي لفيلم The Lady Killer لـ أرجون كابور

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد The Lady Killer، الذي تدور أحداثه في إطار من الجريمة والرعب.

ونقل موقع "إنديا توداي" الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يجسد به أدوار البطولة، أرجون كابور وبهومي بيندكار، وهو من إخراج أجاي بهال.

ومن المقرر طرح الفيلم للعرض رسميًا في صالات العرض السينمائية بالهند بداية من 3 نوفمبر المقبل.

جديد أعمال أرجون كابور

سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

مشاركة كارينا كابور

وكانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.