نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة يخوض تجربة جديدة في مسلسل " العودة ".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان شريف سلامة في مسلسل "العودة " الذي يعتبر أولى تجاربه مع الأدوار الصعيدية، حيث يجسد شخصية "آدم " الصعيدي الذي يمتلك القدرة على توقع الأحداث.

من هم أبطال مسلسل "العودة"؟

مسلسل" العودة" يشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، ومحمد رضوان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويناقش العمل قضية تهريب الذهب.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

يشارك الفنان شريف سلامة في مسلسل " ورق التوت " الذي يتم عرضه حاليا± على شاشة cbc، والمسلسل مكون من 45 حلقة،و يناقش المسلسل عدة قضايا مجتمعية من أهمها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجهل، الاضطراب النفسي، التنمر والمشاكل الطبقية بين الناس، وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل الشارع المصري، وتدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحدة لمدة 9 أشهر وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية.

يشارك في بطولة مسلسل ورق التوت كل من شريف سلامة، نور النبوي، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، عمرو صالح، سلوى محمد علي، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدي، تأليف عبادة نجيب، ومن إخراج حسام علي.

مشاركة شريف سلامة في رمضان 2023

وشارك الفنان شريف سلامة مؤخرًا في مسلسل “ كامل العدد ” المكون من 15 حلقة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماض، ي وشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني واسعاد يونس والراحل مصطفى درويش وجيهان الشماشرجي.