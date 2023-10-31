نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاطمة سانا شيخ تكشف عن مخرجها المفضل في بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الممثلة الهندية فاطمة سانا شيخ، عن الرابطة القوية التي تجمعها بالمخرج الهندي أنوراج باسو، قائلة بأن اختيار الأخير لها في أي دور سيواجه بالقبول من جانبها من دون شك.

وفي حوارها الذي نقل موقع "إنديا توداي" جانبًا منه، أكدت فاطمة على أنها ستقبل حتى بالأدوار الثانوية في تعاونها مع أنوراج، إذا وجد الدور مناسبًا لها، لما تكنه له من ثقة.

أنوراج باسو وفاطمة سانا شيخ

جديد أخبار نجوم بوليوود

وضمن أحدث أخبار نجوم بوليوود الكبار، كان قد أعلن النجم عامر خان عن مشروعه السينمائي المقبل، عبر صورة قام بنشرها على حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، جمعته بطاقم عمل الفيلم.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي جمعت بين عامر، والنجم صني ديول الذي يشاركه في بطولة الفيلم، على أن يكون من اخراج "راجكومار سانتوش".

وسيطرح الفيلم الجديد للنجم عامر خان، بعنوان Lahore، 1947، على أن يتحدد موعد العرض الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.

أول عمل لـ "راجفير ديول"

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد أول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

والفيلم تدور أحداثه في إطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".