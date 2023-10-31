راندا البحيري: عبلة كامل سبب مشاركتي في مسلسل «سلسال الدم»

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة راندا البحيري أنها محظوظة جدًا، بسبب أنها حصلت على فرص كبيرة في الوسط الفني منذ أول ظهور لها على الشاشة، وأنها لديها رصيد كبير من الأعمال الفنية، أكثر من ٩٠ فيلم ناجح، وهذا أمر صعب جدًا.

كواليس مشاركة راندا البحيري في مسلسل سلسال الدم

وتحدثت الفنانة راندا البحيري خلال حلولها في برنامج “ free time “ الذي تقدمه كل من الإعلامية يارا احمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي عن كواليس مسلسل “سلسال الدم”،قائلة:” أول ما جالي سلسال الدم فرحت أوي والفنانة عبلة كامل هي اللي رشحتني للدور وبيني وبينها أسرار وأصبحت من عيلتي واتعلمت منها كتير وكل يوم كانت تجيبلنا أكل، وأحد أسباب نجاحي في سلسال الدم الأستاذ حسن قناوي مصحح اللهجة والعادات والتقاليد".

نبذة عن برنامج free time

برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

ما هي آخر أعمال راندا البحيري؟

وتشارك الفنانة راندا البحيري في مسلسل “ شمال إجباري ”، والمسلسل يتميز بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره لموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، ويشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر آلاء أبو العز ومنتج فني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.

وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي.

