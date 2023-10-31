كريم عبدالعزيز عن مرافقة رئيس الوزراء إلى سيناء: فخور بزيارة أرض الفيروز اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

تصريحات كريم عبد العزيز

وأضاف في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: «فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين».

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية».

نجوم الوطن العربي يدعمون القضية الفلسطينية

ويذكر أنّ هناك عددًا كبيرًا من الفنانين أعلنوا دعمهم لفلسطين منهم محمد هنيدي وشيريهان وحنان مطاوع ودينا الشربيني وأنغام وشيرين عبدالوهاب، وياسمين عبدالعزيز، وتامر حسني، وعمرو دياب وغيرهم الكثيرين.

آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "بيت الروبي"

وفي سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز كريم فيلم" بيت الروبي" برفقه كلا من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أحداث فيلم" بيت الروبي "



ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حاليًا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.