بعد تأجيله بسبب أحداث غزة.. تعرف على موعد حفل مسلم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مسلم، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك بقاعة النهر بساقية الصاوي، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعتبر هذا الحفل بدلًا من حفلته التي تم تأجيلها بسبب أحداث غزة التي كانت يوم 28 أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها جمهوره.

ما هي آخر أعمال مسلم؟

وطرح مؤخرًا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

كواليس كتابة أغنية اتنسيت لمسلم

وكان مسلم قد تحدث من قبل في أحد البرامج عن أغنية "اتنسيت" والتي تعتبر أشهر أغانيه وقال عنها: "بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغنيات أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتى جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين، ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي اختاروها".