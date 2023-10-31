انت الان تتابع خبر بعد إعلانها عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص تعدى عليها.. منى فاروق تتنازل عن المحضر لهذه الأسباب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة منى فاروق منذ ساعات، عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص تعدى عليها في أحد المولات بالسب والقذف، فوجئ الجميع بإعلانها أنها تنازلت عن المحضر.

وكشفت منى عن الأسباب التي دفعتها للتنازل عن المحضر، قائلةً إن نجمة شهيرة تدخلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، وتمّ التنازل بعد جلسة صلح.

وأضافت فاروق أنها تصالحت مع رجل الأعمال بعد تدخل النجمة التي هاتفت والدتها وتواصلت معها ودعتها الى منزلها، مشيرةً إلى أن الرجل قبّل رأس منى واعتذر لها عما بدر منه، ما جعلها تقبل اعتذاره.

وأشارت منى فاروق إلى أنها كلّفت محاميها الخاص بالتنازل عن المحضر، وأن والدتها أمرتها بالتنازل عنه، حيث قالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصى درجة ومش بقدر أأذي إنسان".

ونفت منى كل ما تردد عن أن هذا الشخص هو حبيبها السابق.