انت الان تتابع خبر زوجة أشرف مصيلحي تحيي ذكرى الاربعين له بهذه الكلمات المؤثرة.. وهذا ما قالته! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور أربعين يوماً على رحيله، أحيات المخرجة منال الصيفي ذكرى الأربعين على رحيل زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الصيفي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لزوجها الراحل وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، قائلة: "أربعين يوم وأنت مش معانا.. أربعين يوم وأنا مش عارفة أستوعب إنك مش هتدخل البيت تاني.

وتابعت: "أنا مش زعلانه لأني عارفة إنك في مكان أحسن بكتير.. سيرتك حلوة قوي أنا فخوره بيك قوي يا أبو العيال يا جدع يا طيب يا عشرة العمر الطيبة ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، يارب ارحمه برحمتك الواسعة".

وأضافت الصيفي: "اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وأنت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفرله".

يذكر أن آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، مسلسل "الطاووس" عام 2021، وتدور أحداثه حول كمال الأسطول، وهو محامِ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.