انت الان تتابع خبر مخرج المسلسل الذي يجمع شيرين رضا ودينا الشربيني يكشف كواليس عملهما سوياً.. وهذا ما قاله عن علاقة عمرو دياب بالعمل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، فوجئ الجميع بالاعلان عن عمل يجمع بين الفنانة شيرين رضا والفنانة دينا الشربيني، حيث كشف مخرج المسلسل هشام الرشيدي العديد من الأسرار عن مسلسل ""لو بعد حين"، ضمن حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، وأكد أن إرتباط الفنانتان بالفنان عمرو دياب قد روج كثيراً للعمل.

وقال الرشيدي: "كواليس حكاية "لو بعد حين" كانت حلوة ودينا وشيرين أصلاً صحاب، ففكرة إنهم أول مرة يشتغلوا مع بعض دي هما كانوا حبّينها، وده ظهر من بداية التحضير للحكاية والأجواء كانت حلوة جداً".

ولفت إلى أن العمل مع هاتين الفنانتين كان سهلاً، بالقول: "شيرين ودينا كل واحدة ممثلة شاطرة جداً وهما أساتذة، ومريحين جداً في التعامل وكانت كل الكواليس ضحك وهزار، ومعظم الوقت كانوا قاعدين في كرفانات بعض".

وردّ هشام الرشيدي على ربط الجمهور بين العلاقتين السابقتين للفنان عمرو دياب بكلٍ من شيرين رضا ودينا الشربيني، وبين أول تعاون بينهما، قائلاً: "طبعاً في كومنتات بتتكلم على عمرو دياب وبتربط بين المواضيع الشخصية دي وقرأت ده مؤخراً، والكومنتات دي مكنتش بتأثر عليهم، والكلام ده انتشر بعد ما تم إعلان تعاونهم مع بعض والناس بدأت تهزّر، لكن هما مكنش في حاجة بالنسبالهم".

وعن رأيه في فكرة الترويج للحكاية، بسبب ربطها بعمرو دياب، قال: "الناس بطبيعة الحال بتحب الحاجات اللي بتلفت النظر زي إن دينا الشربيني وشيرين رضا مع بعض في حكاية واحدة، فده طبعاً بيبقى جزء منه ماركتينغ بيلفت نظر الناس، الناس بتبقى عايزة تشوف الموضوع رايح فين وبيحكي عن إيه".

وتُعرض حالياً حكاية "لو بعد حين" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولتها كلٌ من: شيرين رضا، دينا الشربيني، عابد عناني، لبنى ونس، وبسنت حاتم...، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.